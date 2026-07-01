Соцфонд рассказал саратовцам полный список льгот для ветеранов СВО и их семей

В День ветеранов боевых действий Социальный фонд России напоминает саратовцам о полном списоком льгот для ветеранов СВО и их семей. Участники спецоперации и их семьи находятся под всесторонней государственной защитой. Сегодня для бойцов разработана масштабная система поддержки, которая охватывает пенсионное обеспечение, медицинскую реабилитацию, помощь в трудоустройстве и дополнительные денежные выплаты. Главная задача — чтобы каждый герой и его близкие чувствовали заботу и не тратили время на бюрократические проволочки.

Ключевое нововведение — проактивный формат работы. Многие льготы назначаются беззаявительно, то есть автоматически, как только у фонда появляются необходимые данные. Если же требуется личное обращение, в клиентской службе бойцу или члену его семьи закрепляют персонального куратора. Этот специалист сопровождает на всех этапах: помогает собрать документы, заполняет заявления и контролирует сроки, чтобы услугу оформили максимально быстро.

Особого внимания заслуживает пенсионное обеспечение. Законодательство позволяет участникам СВО получать сразу две пенсии одновременно. Первый вариант — страховая по старости плюс государственная по инвалидности. Второй — государственная по инвалидности вместе с пенсией за выслугу лет по линии силового ведомства. Важно, что это право распространяется не только на военнослужащих, но и на ополченцев Донбасса, а также бойцов добровольческих формирований, содействующих Вооружённым силам РФ.

Большой блок поддержки посвящён реабилитации и техническим средствам. Ветераны с инвалидностью обеспечиваются протезами, тростями, инвалидными креслами и другими необходимыми изделиями. Оформление идёт через электронный сертификат, а Соцфонд сопровождает человека на каждом шагу: заявку подают уже в день прохождения медико-социальной экспертизы, помогают с оформлением карты «Мир» и организуют доставку. Кроме того, фонд полностью оплачивает лечение в своих реабилитационных центрах и компенсирует проезд к месту лечения и обратно, а для ветеранов с I группой инвалидности — ещё и расходы на сопровождающего.

Отдельное направление — трудоустройство и социальная адаптация. Для работодателей, которые принимают на работу ветеранов СВО, предусмотрены весомые стимулы: государство выделяет субсидию на часть зарплаты и страховых взносов с неё. Дополнительные субсидии предоставляются на обустройство рабочего места для ветерана с инвалидностью — как в офисе, так и на дому. Также действует важная норма: вернувшиеся бойцы могут оформить больничный в течение трёх месяцев после демобилизации, при этом возобновление работы значения не имеет.

Не забыты и семьи защитников. Для них предусмотрено единое пособие на детей до 17 лет и специальные выплаты беременным жёнам военнослужащих. При расчёте этих пособий не учитываются доходы мобилизованных граждан и единовременная материальная помощь, полученная из бюджетов всех уровней. Также работающие родители могут рассчитывать на ежегодную семейную выплату — при её назначении не берут в расчёт разовые компенсации за травмы, полученные в зоне СВО. Кроме того, беременная жена военнослужащего получает единовременную выплату, а если у мобилизованного есть ребёнок до трёх лет — полагается ещё и ежемесячная поддержка.