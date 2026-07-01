Сотрудники МЧС спасли человека по пути на работу

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Частный дом на Родниковской в Аткарске загорелся сегодня утром около 7 утра. Первым, кто заметил густой чёрный дым, стал ехавший на работу начальник караула 33-пожарно-спасательной части Александр Егоров. С ним в машине был водитель его же караула Сергей Григорьев.

Мужчины бросились на помощь. Горел частный дом и веранда. Через окно Александр проник внутрь, увидел хозяина, в плотном дыму тот стоял с кастрюлей с водой и пытался тушить пламя.

«Он нервничал, не обращал внимание на то, что все в дыму и огне. С Сергеем мы вывели его на улицу, у него было отравление продуктами горения и небольшие ожоги. К этому моменту подъехали наши ребята, приступили к тушению», - рассказывает Александр.

Пожар на 120 квадратах был быстро ликвидирован.

50-летний хозяин сейчас в больнице.

Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования, на месте продолжает работать дознаватель.