Игорь Комаров и Роман Бусаргин обсудили социально-экономическое развитие региона

Фото: Правительство Саратовской области

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провели встречу, посвященную социально-экономическому прогрессу региона.

Губернатор доложил, что по итогам предыдущего года экономика региона продемонстрировала рост в 1,1%, а валовой региональный продукт достиг отметки в 1,6 триллиона рублей. Особо выделяется динамичное развитие в сферах производства компьютеров и электроники (+18,6%), фармацевтики (+25,4%), а также текстильной (+20,4%) и швейной (+86,6%) промышленности.

Роман Бусаргин подчеркнул, что особое внимание уделяется высокотехнологичным обрабатывающим производствам, которые вносят существенный вклад в достижение президентом страны задачи технологического суверенитета, демонстрируя рост в 7%. Продолжается активная работа по импортозамещению, расширен ассортимент замещенной продукции еще на 60 наименований.

В аграрном секторе Саратовская область показала рекордные результаты, заняв первое место в ПФО по сбору зерна и овощей. Регион также сохраняет лидерство в России по производству подсолнечника, собрав 2,3 миллиона тонн, и занимает лидирующие позиции по посевным площадям под зернобобовые и урожайности проса.

Саратовская область подтверждает свой статус одного из ключевых инвестиционно привлекательных регионов страны, входя в топ-10. В прошлом году в рамках реализованных проектов было создано свыше 3 тысяч рабочих мест, а объем вложений в основной капитал превысил 337,6 миллиарда рублей.

Среди прочих достижений, озвученных губернатором:

Губернатор отметил, что основой социально-экономического развития служат национальные проекты, инициированные Президентом. На их реализацию в прошлом году было направлено более 55 миллиардов рублей, и этот объем сохраняется в текущем году. Роман Бусаргин также выразил благодарность Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину за оказываемую региону поддержку через его многочисленные инфраструктурные, социальные и благотворительные проекты.

Игорь Комаров отметил хорошие темпы развития региона и призвал сохранять их, уделяя особое внимание промышленности, привлечению инвестиций и реализации национальных проектов. По его словам, Саратовская область активно использует все доступные государственные инструменты поддержки, что напрямую связано с федеральной политикой по укреплению внутренней стабильности и заботе о гражданах.