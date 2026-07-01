В Саратовской области запланирована покупка и установка 43 ФАПов

Фото: Минздрав Саратовской области

В этом году в рамках совершенствования системы здравоохранения на начальном этапе запланирована покупка и установка 43 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).

В населенном пункте Мордово, расположенном в Красноармейском районе, вовсю идет строительство одного из семи ожидаемых ФАПов. Фундаментные работы и возведение стен объекта уже позади. Этот новый медицинский пункт будет оборудован передовым оборудованием, что позволит обеспечивать местных жителей высококачественной и доступной медицинской помощью. Это имеет особое значение для улучшения качестваВ нынешнем сезоне в рамках инициативы по обновлению первичного медицинского звена запланирована установка и сборка 43 фельдшерско-акушерских пунктов.

В населенном пункте Мордово, расположенном в Красноармейском районе, идет полным ходом возведение одного из семи планируемых к открытию ФАПов. К настоящему моменту строители успешно выполнили работы по заливке фундамента и завершили кладку стен. Внутри нового медицинского учреждения будет размещена современная аппаратура, гарантирующая сельчанам получение квалифицированных и легкодоступных врачебных услуг. Данный шаг критически важен для улучшения социально-экономических условий на селе, где наличие качественной медицины имеет определяющее значение.

В то же время в селе Новодубровка Петровского района процесс сборки нового модульного медпункта находится на самой начальной стадии. На место будущей дислокации уже доставлено модульное здание, и рабочие начали процедуру его установки.

В течение текущего года в рамках программы переоснащения поликлинического сектора, входящей в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», инициированный главой государства Владимиром Путиным, намечено приобретение и сборка 43 модульных блоков. Вопросы с предоставлением земельных наделов под строительство ФАПов уже улажены, сейчас ведутся работы по подготовке свайного основания. Процесс монтажа модульных конструкций уже стартовал на территории Энгельсского и Федоровского муниципальных образований.

«Профильным министерством региона и руководителями районных медицинских учреждений ведется регулярный надзор за тем, чтобы поставщики и подрядчики исполняли свои контрактные обязательства.

Главная задача данной программы — сделать врачебную помощь доступной для людей в непосредственной близости от их жилья. Появление новых ФАПов принципиально меняет облик первичного звена, давая сельским жителям возможность проходить лечение, не покидая пределы своего поселения, в удобной обстановке с задействованием цифровых технологий», — отметил глава областного Минздрава Владимир Дудаков.

Срок реализации действующей программы по модернизации первичного звена изначально был ограничен 2025 годом. Тем не менее, по поручению Президента РФ Владимира Путина ее действие продлено до 2030 года, и теперь она интегрирована в новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».