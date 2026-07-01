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НовостиОбщество1 июля 2026 6:39

Саратовцы забросали мусором машину, припаркованную у контейнерной площадки

В Саратове жители проучили водителя, закидав его машину мусором
Источник:kp.ru
Фото: Ситиматик

Фото: Ситиматик

В Саратове местные жители проучили водителя, который на два дня припарковал машину прямо у контейнерной площадки. Из-за этого спецтехника не смогла подъехать к бакам и вывезти мусор. Возмущенные горожане забросали автомобиль пакетами с отходами. Теперь машина «украшена» мусором, рассказали в саратовском филиале компании «Ситиматик».

По данным регоператора, такая ситуация по этому адресу — не редкость. Автомобилисты систематически оставляют свои машины возле контейнеров. В результате вывоз мусора становится невозможным, а баки переполняются. Примечательно, что водителей не смущает даже огромная табличка с просьбой не парковаться и предупреждением о работе эвакуатора.

«Ситиматик» напоминает: парковка у контейнерных площадок мешает работе спецтехники и создает антисанитарные условия.