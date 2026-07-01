Губернатор Саратовской области обратился к ветеранам боевых действий

Фото: Правительство Саратовской области

1 июля в Саратовской области отмечается особая памятная дата — День ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооружённых конфликтов. В этот день губернатор региона обратился к героям-землякам со словами признательности и глубокого уважения.

В своём обращении глава области подчеркнул, что этот день — повод выразить особую благодарность сильным и мужественным людям, посвятившим свою жизнь защите национальных интересов России.

«Высокой ценой они отстаивали суверенитет Отечества, оберегали мир и покой государства. Встретившись лицом к лицу с вызовами, наши воины никогда не отступали, не допустив врага до цели», — отметил губернатор.

Особое внимание в обращении уделено памяти тех, кто не вернулся из боя, пожертвовав жизнью при выполнении поставленных задач. Их подвиг, как и отвага всех живых ветеранов, является примером истинного патриотизма, мужества и несгибаемой силы духа, который, как отметил губернатор, «будет жить в веках».