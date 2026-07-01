Саратовская филармония приглашает на концерт «Голливудские истории»

Саратовская областная филармония имени А.Шнитке приглашает на концерт «Голливудские истории».
Вечер вне времени: прозвучат всемирно известные мелодии 50–60-х годов XX века, которые стали саундтреками к лучшим историям любви. «Fly Me to the Moon», «My Funny Valentine», «Moon River», «Mr Sandman» и другие шедевры эстрадно-джазовой музыки.
18 СЕНТЯБРЯ | 18:30
БИЛЕТЫ:
https://clck.ru/3UQWmD
Исполнители:
Владимир Сырых (вокал);
Вахтанг Торели (гитара);
Вокальная группа «Февраль»: Евгений Селезнев, Владимир Сырых, Дмитрий Мстиславский, Константин Кишов;
Роман Дмитриев (бас – гитара);
Анна Игонина (фортепиано);
Арсений Некрасов (ударные).
Концерт ведет Александр Троицкий.