Саратовская филармония приглашает на концерт «Голливудские истории»

Фото: Саратовская областная филармония

Саратовская областная филармония имени А.Шнитке приглашает на концерт «Голливудские истории».

Вечер вне времени: прозвучат всемирно известные мелодии 50–60-х годов XX века, которые стали саундтреками к лучшим историям любви. «Fly Me to the Moon», «My Funny Valentine», «Moon River», «Mr Sandman» и другие шедевры эстрадно-джазовой музыки.

18 СЕНТЯБРЯ | 18:30

БИЛЕТЫ:

https://clck.ru/3UQWmD

Исполнители:

Владимир Сырых (вокал);

Вахтанг Торели (гитара);

Вокальная группа «Февраль»: Евгений Селезнев, Владимир Сырых, Дмитрий Мстиславский, Константин Кишов;

Роман Дмитриев (бас – гитара);

Анна Игонина (фортепиано);

Арсений Некрасов (ударные).

Концерт ведет Александр Троицкий.