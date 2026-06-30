В Саратове ожидается сильный ветер и гроза

В период до 6 июля 2026 года, по прогнозам МЧС, в Саратовской области ожидаются серьезные погодные явления, представляющие опасность. В некоторых районах области объявлен пятый класс пожарной опасности (оранжевый уровень), что свидетельствует о чрезвычайной вероятности возникновения возгораний.

1 июля в ряде населенных пунктов Саратовской области прогнозируется усиление ветра северо-западного и северного направлений, с порывами до 15-18 метров в секунду. В дневное время существует вероятность грозы.

Эти метеорологические условия повышают риск возникновения чрезвычайных ситуаций. В первую очередь, это касается природных пожаров, которые могут распространиться на жилые массивы, а также на критически важные объекты инфраструктуры, такие как линии электропередачи и связи. Также не исключается появление термических аномалий.

Наибольшая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, прогнозируется в Самойловском, Балашовском и Романовском муниципальных районах Саратовской области.