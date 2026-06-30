Саратовцам рассказали, как Минцифры отвечает на запросы жителей

Во II квартале 2026 года в министерство цифрового развития и связи Саратовской области через систему мониторинга социальных сетей «Инцидент Менеджмент», сервис «Госуслуги. Решаем вместе» и Платформу обратной связи (ПОС) поступило 129 тематических сообщений и обращений.

В структуре обращений лидируют вопросы качества оказания услуг подвижной радиотелефонной связи, доступа к сети «Интернет» и работы организаций почтовой связи. При этом во II квартале выделилась новая тема: использование и пополнение транспортной карты «Тройка», внедренной в Саратовской области в июне 2026 года.

Чтобы не ограничиваться стандартными ответами, а системно решать обозначенные проблемы, ведомство внедрило ряд практических инструментов:

- для поддержки жителей в период временных ограничений работы мобильного интернета продолжает работу чат-бот «WiFi Саратов» (@wifi_tochki_saratov_bot) в мессенджере МАКС. Сервис позволяет в пару кликов найти ближайшую общедоступную точку Wi-Fi.

- в ответ на запросы о качестве связи в отдаленных районах Министерство подготовило и опубликовало актуализированный перечень из 42 малых населенных пунктов, где дополнительно до конца 2026 года будут установлены новые базовые станций сотовой связи в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0) (https://saratov.gov.ru/gov/news/vyshki_sotovoy_svyazi_postroyat_v_42_selakh_saratovskoy_oblasti/

).

Обращения по новой транспортной карте «Тройка» показали, что жителям интересно внедрение нового платежного средства, но требуется простая визуальная навигация. Чтобы избавить саратовцев от необходимости искать информацию на сторонних ресурсах, ведомство подготовило наглядную инструкцию по пополнению баланса карты через онлайн-сервисы и терминалы (https://vk.com/wall-203699032_2107

). Материал оказался крайне востребованным: число просмотров гайда уже превысило 100 тысяч.

«Жители региона открыты ко всему новому и активно интересуются цифровыми решениями. Мы видим этот запрос и понимаем: недостаточно просто внедрить технологию, важно, чтобы каждый житель мог легко разобраться, как ею пользоваться. Поэтому мы будем не только развивать цифровые сервисы, но и делать процесс их использования максимально понятным и доступным для каждого саратовца», — подчеркнул министр цифрового развития и связи Саратовской области Владимир Старков.