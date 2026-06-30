«Пушкинская карта» прокачала лето: как провести каникулы с пользой и стилем

Фото: Минкультуры Саратовской области

Лето — это не только время для отдыха, но и отличная возможность открыть для себя мир искусства. Для школьников и студентов в Саратовской области стартовала насыщенная культурная программа, оплатить которую можно с помощью «Пушкинской карты». Учреждения культуры приглашают молодёжь «прокачать» каникулы и провести время не просто весело, а с пользой.

С помощью карты можно выбрать развлечение на любой вкус: от классики до ультрасовременных форматов. Вот лишь несколько идей для культурного досуга:

Это идеальный шанс сменить привычный досуг, поймать вдохновение и собрать собственную коллекцию впечатлений на всё лето. Актуальная афиша мероприятий уже доступна, так что можно смело строить свой уникальный культурный маршрут.