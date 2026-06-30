В Парке покорителей космоса состоится мероприятие «Космические верные друзья»

Фото: Минкультуры Саратовской области

2 июля в 12:00 в Парке покорителей космоса имени Юрия Гагарина состоится музейное мероприятие «Космические верные друзья», посвященное собакам — первым помощникам человека в освоении космоса.

Гостей ждет насыщенная программа для всех возрастов. В рамках лекции посетители узнают о первых космических путешественниках и смогут проверить свои знания, приняв участие в викторине «Четвероногие космонавты».

Также запланированы показательные выступления собак, включающие элементы спортивной дрессировки, демонстрацию навыков послушания, а также поиск и задержание условного нарушителя.

На выставке будут представлены немецкие овчарки различных окрасов. Желающие смогут приобрести щенка из рабочего питомника.

Для самых юных гостей пройдет творческий мастер-класс «Звездные собаки», где дети создадут собственного космического питомца в технике аппликации.

Кроме того, совместно с волонтерами парк проведет благотворительную акцию «Верный друг». Посетители могут принести корма и лакомства для животных. Все собранные подарки будут переданы в приют для бездомных животных.