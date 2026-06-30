Два «Театральных поезда» сегодня одновременно прибыли в Москву, завершив масштабный проект, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей России

Первый состав стартовал 12 мая из Владивостока, второй отправился 27 мая из Севастополя. Поезда следовали навстречу друг другу, делая остановки в 43 городах, где проходили двухдневные театральные фестивали с участием более 160 театров. В каждом городе были организованы спектакли, образовательные мероприятия, мастер-классы и творческие встречи.

Оба состава прибыли на Киевский вокзал. Участие в проекте приняли свыше 5 тысяч артистов из более 100 театров страны. Проект проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Минкультуры РФ.

Вагоны тематических поездов посвящены различным направлениям искусства: балету, музыкальному, драматическому и детскому театрам, а также театру кукол.

«Вот и закончилось удивительное путешествие, которое продлилось 50 дней. Хочу сказать слова благодарности тем нашим большим мастерам, народным артистам, кто откликнулся и принял участие в проекте. Аплодисменты Александру Михайлову, Александре Захаровой, Сергею Безрукову, Аскару Абдразакову, Александру Пескову, Алексею Кравченко, Анастасии Мельниковой и всем-всем-всем», — обратился к собравшимся на вокзале председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков.

Пассажирами состава стали артисты театров, сменяющие друг друга в пути. В каждом городе на пути следования было предусмотрено проведение своеобразного фестиваля, включающего показы спектаклей, образовательные мероприятия, мастер-классы и творческие встречи.

В Екатеринбурге артисты прошли с оркестром по главным улицам с флагом театрального поезда, в Волгограде — возложили цветы к вечному огню на Мамаевом кургане, поклонились тем, кто защищал Родину. В Самаре и Ростове-на-Дону театральный поезд пришли встретить более 6 тысяч человек. Почти столько же — в Тынде и Чите. В вагоне театра кукол прошло 130 представлений. А во время технической остановки поезда на станции Сосновые Родники Братский театр кукол по просьбе зрителей поселка показал свой спектакль!