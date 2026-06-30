В Калининске открыли новую детскую площадку в рамках нацпроекта

В городе Калининске Саратовской области появилось новое современное общественное пространство. В этом году здесь установили детскую игровую и спортивную площадку, которая стала частью масштабной федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Программа, входящая в национальный проект «Инфраструктура для жизни», инициированный президентом России Владимиром Путиным, направлена на то, чтобы сделать города и села более удобными для жизни и дать жителям возможность самим решать, как должна развиваться их территория.

Новое место притяжения

Площадку обустроили в районе «Молочка». Новое пространство оснащено безопасным и современным оборудованием, рассчитанным на детей разных возрастов — от малышей до подростков. Для удобства родителей и сопровождающих рядом были установлены лавочки. Новая площадка уже стала популярной точкой притяжения для семей с детьми.

Масштабные преобразования в регионе

Этот проект — лишь часть большой работы. Всего в рамках национального проекта в Саратовской области в текущем году благоустроили около полутора тысяч различных территорий, включая парки, скверы, площади и набережные.

Особое внимание уделяется мнению самих жителей. Как отметил первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев, все эти территории были выбраны самими людьми в ходе Всероссийского голосования. Недавно уже были определены объекты, которые преобразят в следующем году, что говорит о непрерывной работе в этом направлении.