В правительстве региона рассмотрели вопросы улучшения качества жизни людей с ОВЗ

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На заседании Совета по делам инвалидов в Саратовской области рассмотрели меры поддержки от трудоустройства до реабилитации

Сегодня на заседании Совета по делам инвалидов при Правительстве Саратовской области под руководством заместителя Председателя Правительства области Сергея Егорова рассмотрели вопросы улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

О содействии в трудоустройстве людей с инвалидностью доложила директор Кадрового центра Саратовской области Ксения Корнилова. По ее словам, с начала года за содействием в трудоустройстве обратился 221 гражданин с инвалидностью, 119 из них были трудоустроены. В регионе проводится активная политика занятости населения, оказывается психологическая поддержка, помощь в социальной адаптации, профориентации, получении новых компетенций и открытии собственного дела.

На сегодняшний день работодателями области заквотировано более 5,7 тысячи рабочих места для инвалидов, из которых 79,4% уже заняты, а 1,1 тысячи мест остаются вакантными. В рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта Президента Владимира Путина «Кадры» для работодателей предусмотрена реализация мероприятий за счет средств Социального фонда России. Также аналогичные мероприятия проходят и за счет средств областного бюджета. Так трудоустроено 23 человека с инвалидностью.

Заместитель министра здравоохранения Сергей Сизов рассказал о получении в поликлинических учреждениях медицинской помощи больными с тяжелыми хроническими заболеваниями и инвалидами. Он подробно остановился на модернизации объектов здравоохранения, в поликлиниках внедряется электронная регистратура, адаптируются здания. В 2026 году участие в региональном проекте принимают 14 медицинских организаций.

Сергей Сизов отметил, что особое внимание уделяется диспансерному наблюдению и маршрутизации пациентов от первичного звена до стационаров высокого уровня. Если состояние пациента не позволяет посетить врача, вся необходимая помощь оказывается на дому, включая консультации узких специалистов.

Об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации проинформировал Дмитрий Мануйлик, заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Саратовской области.

По информации отделения СФР, за истекший период 2026 года для обеспечения средствам реабилитации поступило более 21,3 тысячи заявок, из них 75% – на обеспечение с использованием электронного сертификата, на натуральное обеспечение – более 5 тысяч заявок. Все заявления рассмотрены, электронные сертификаты активированы. По действующим государственным контрактам выписываются направления и передаются поставщикам для доставки до получателей по месту жительства.

«Все перечисленные сегодня изменения направлены на улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, повышение доступности мер социальной поддержки, а также на упрощение административных процедур. Работа в данном направлении будет продолжена», – подчеркнул Сергей Егоров, подводя итог заседания.

Секретариат заместителя Председателя Правительства области С.И. Егорова