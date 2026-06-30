Кадры для заводов: как колледж в Энгельсе готовит будущих специалистов

Фото: Администрация Энгельсского района

В Энгельсском промышленно-экономическом колледже прошла встреча главы района Максима Леонова с руководством, преподавателями и студентами. Главной темой для обсуждения стала реализация федерального проекта «Профессионалитет», который кардинально меняет подход к подготовке рабочих кадров.

От теории к практике: проект «Профессионалитет»

С 2022 года на базе колледжа создан образовательно-производственный кластер по отрасли «Машиностроение». Ключевая особенность этого подхода — тесная интеграция образования и реального производства. В кластер включены и другие учебные заведения области, что позволяет создать единую систему подготовки специалистов.

Учебное заведение активно сотрудничает с флагманами местной промышленности, такими как:

Совместно с этими предприятиями колледж формирует учебные планы. Вместо абстрактных заданий студенты решают реальные производственные задачи, осваивая именно те навыки, которые будут востребованы на рабочем месте с первого дня. Этому способствует и современная материально-техническая база: колледж оснащён новыми учебными мастерскими и лабораториями.

Закрывая потребности рынка

Такой подход позволяет существенно сократить разрыв между системой образования и запросами работодателей. Колледж готовит специалистов, которые сразу востребованы на рынке труда, помогая энгельсским предприятиям закрывать кадровые потребности.

Перед муниципалитетом стоит стратегическая задача — обеспечить заводы квалифицированными кадрами. Для этого активно налаживается диалог между бизнесом и учебными заведениями. Власти создают условия, чтобы предприятия могли сами «выращивать» и удерживать специалистов, а молодёжь видела в работе на местных заводах реальную перспективу для карьерного роста.