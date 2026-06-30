Саратовский академический театр оперы и балета открыл продажу билетов на спектакли 224 го сезона

Фото: Саратовский театр оперы и балета

Саратовский академический театр оперы и балета объявляет об открытии продажи билетов на спектакли нового, 224 го театрального сезона. Зрителей ждёт насыщенная афиша, в которой бережно сохранённые традиции классического репертуара гармонично сочетаются с постановками, отражающими современные тенденции сценического искусства. Программа первых двух месяцев сезона выстроена так, чтобы каждый гость театра смог найти для себя событие по душе.

Сезон откроется оперой П. И. Чайковского «Евгений Онегин» (19 сентября): лирические сцены по одноимённому роману А. С. Пушкина раскроют перед зрителем тонкую психологическую драму героев. На следующий день, 20 сентября, на сцену вернётся балет А. Адана «Жизель» — романтическая легенда, в которой переплетаются темы любви, предательства и всепрощения.

23 сентября зрители увидят недавнюю громкую премьеру театра - оперу С. С. Прокофьева «Повесть о настоящем человеке» по мотивам одноимённой повести Б. Полевого. 24 сентября публика сможет насладиться балетом Л. Минкуса «Дон Кихот».

Октябрь предложит не менее разнообразную палитру спектаклей. В репертуаре — как монументальные полотна, так и лёгкие, искрящиеся юмором постановки. Особое место в афише занимают спектакли, способные заинтересовать широкую аудиторию, включая юных зрителей. Например, мюзикл С. Баневича «Стойкий оловянный солдатик» (11 октября), опера Л. Вайнштейна «Кот в сапогах» (24 октября), мюзикл Г. Гладкова «Бременские музыканты» (31 октября).

Любителям экспериментальных форм будет интересен вечер современной хореографии «Паганини/Лабиринты» (16 октября) — программа из одноактных балетов, которая позволяет по-новому взглянуть на возможности танца и его выразительные средства. Среди других заметных событий октября — оперетты, славящиеся своим мелодизмом и сценическим обаянием: «Цыганский барон» И. Штрауса (11 октября), «Марица» И. Кальмана (25 октября) и «Весёлая вдова» Ф. Легара (30 октября).

Билеты на все спектакли уже доступны для приобретения. Познакомиться с подробной афишей можно на платформе продажи билетов театра.