Саратовская область укрепляет позиции в науке и технологиях

На заседании Саратовской областной Думы обсудили, как регион движется в русле Десятилетия науки и технологий, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. С докладом выступил первый замминистра промышленности и энергетики области Роман Задохин.

В области работают более 60 организаций, где заняты свыше 5 тысяч исследователей, а в сфере НИОКР — более 10 тысяч человек.

По числу патентов на 100 учёных регион обгоняет Россию: 5,6 против 4,3.

В реестр малых технологических компаний уже включено 42 предприятия.

Саратовские разработки — от биофизики до наноэлектроники — получают практическое применение, в том числе в рамках программы «Приоритет-2030».

Важную роль играют площадки для прямого контакта науки и бизнеса, такие как Саратовский салон изобретений, инноваций и инвестиций, который в этом году прошёл на площадке технопарка "Саратов Дижитал".

Для тех предприятий, которые готовы создавать технологии, выстроена система поддержки:

Фонд микрокредитования Саратовской области выдает займы до 3 миллионов рублей под 8% годовых.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства в научной сфере установлена пониженная ставка при применении упрощенной системы налогообложения - 2% вместо 6%.

Для малых технологических компаний предусмотрен налог на прибыль в региональный бюджет по ставке 10% вместо 17%.

Для молодых исследователей предусмотрены премии — 30 тысяч («Успех») и 50 тысяч (им. П. А. Столыпина)