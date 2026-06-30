МЧС прогнозирует в Саратовской области чрезвычайную пожарную опасность

Фото: МЧС Саратовской области

Главное управление МЧС России по Саратовской области прогнозирует опасные метеорологические явления в регионе. До 6 июля 2026 года в отдельных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса (оранжевый уровень опасности). Кроме того, 1 июля местами ожидается усиление северо-западного и северного ветра с порывами 15–18 м/с, возможны грозы.

В связи с этим повышается вероятность возникновения природных пожаров, распространения огня на населенные пункты, линии электропередач и связи. Возможно возникновение термических аномалий. Наиболее вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций на территории трех муниципальных районов — Самойловского, Балашовского и Романовского.

Жителям рекомендуется соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить костры и не сжигать мусор. В случае обнаружения возгораний необходимо немедленно сообщать по телефону 112.