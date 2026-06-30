В Саратовской области продлили ограничения на продажу бензина до 15 июля

В Саратовской области продлили временные ограничения на продажу бензина — теперь они будут действовать до 15 июля включительно. Такое решение принял оперативный штаб, а губернатор Роман Бусаргин подтвердил: меры необходимы для стабильного снабжения внутреннего рынка. Напомним, лимиты ввели 23 июня, и их действие должно было завершиться 30 июня, однако ситуация потребовала продления.

По новому распоряжению, владельцы легковых автомобилей по-прежнему смогут заправлять не более 30 литров бензина за один раз. Однако на практике очереди на заправках не уменьшаются, а водители жалуются, что многие АЗС отпускают топливо ещё меньшими объёмами — менее 20 литров на человека. Это создаёт дополнительные неудобства и вынуждает автолюбителей чаще посещать станции.

Власти уверяют, что продление ограничений — вынужденная, но временная мера, направленная на недопущение дефицита. Ситуация находится на постоянном контроле, и при стабилизации рынка лимиты будут пересмотрены. Автомобилистам рекомендуют планировать поездки заранее и следить за официальными сообщениями.