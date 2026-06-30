Врачи СОДКБ: ежедневно 3-4 ребенка получают травмы на скутерах

Фото: ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница»

Врачи Саратовской областной детской клинической больницы бьют тревогу: в летние месяцы за помощью к травматологам обращаются около 20 детей в день, пострадавших после падения с мопеда, скутера или другого легкого транспорта. Более половины из них госпитализируются, так как нуждаются в стационарном лечении, в том числе хирургическом. Ежедневно на саратовских улицах получают травмы 3–4 ребенка от 10 до 18 лет.

Заведующий отделением хирургии №2 Аслан Кубанов отмечает, что чаще всего при падении с мопеда на большой скорости ребенок получает сотрясение мозга, переломы конечностей, сочетанную травму. «Это настоящий бич нашего времени. Каждый год огромное количество подростков получает травмы, но самое страшное, что в последнее время заметно снизился возраст детей, которые садятся за руль. Самое ужасное, что это происходит с разрешения или по недосмотру родителей», — подчеркнул врач.

Врачи напоминают: по законодательству, для управления скутером или мопедом необходимо получить водительское удостоверение категории «М» или другую открытую категорию, что возможно только с 16 лет. «Жизнь и здоровье вашего ребенка несоизмеримо дороже его желания прокатиться с ветерком. Не отпускайте детей до 16 лет кататься без сопровождения взрослых!» — призывают медики.