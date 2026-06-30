В Саратовской области 1 июля стартует сезон охоты на кабана и сурка

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1 июля в Саратовской области стартует сезон охоты на кабана и сурка степного. Сезон охоты на кабана в общедоступных угодьях продлится до 31 января, в закреплённых — до 28 февраля. При этом охотники при получении разрешения могут выбрать два любых периода общей продолжительностью 30 дней в пределах сезона. Охота на сурка будет открыта до 31 августа включительно. Право на получение разрешений получили охотники, чьи номера заявок были отражены в протоколах по итогам жеребьёвок, состоявшихся 18 и 22 июня. Также разрешения смогут получить участники биотехнических мероприятий.

Как отметил министр — председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александр Гаврилов, в этом году увеличились объёмы планируемой добычи, что позволило большему числу охотников принять участие в жеребьёвке и получить право на разрешение. Выдача разрешений началась 23 июня и продолжается. Охотники, получившие право на добычу, должны подать заявление на получение разрешения до 10 июля.

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства напоминает о необходимости соблюдения правил охоты и техники безопасности. Охотникам рекомендуется заранее ознакомиться с условиями и сроками охоты, а также пройти инструктаж.