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НовостиОбщество30 июня 2026 12:08

Более 31 тысячи школьников и студентов участвовали в профориентационных проектах

В Саратовской области 559 профориентационных мероприятий провели для молодёжи
Источник:kp.ru

С начала 2026 года более 31,3 тысячи школьников и студентов Саратовской области приняли участие в проекте по профориентации и маршрутизации молодёжи. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сотрудники кадровых центров провели 559 профориентационных мероприятий различных форматов: профтуры на предприятия, дни карьеры, тренинги, консультации и встречи с работодателями. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Кадры» и направлен на знакомство молодёжи с современным рынком труда.

На портале «Работа России» доступны более 20 сервисов: профориентация, информация о вакансиях, помощь в составлении резюме, подготовка к собеседованию. Консультации можно получить в любом кадровом центре региона или по бесплатному номеру 8-800-775-76-25.