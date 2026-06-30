Более 31 тысячи школьников и студентов участвовали в профориентационных проектах

С начала 2026 года более 31,3 тысячи школьников и студентов Саратовской области приняли участие в проекте по профориентации и маршрутизации молодёжи. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сотрудники кадровых центров провели 559 профориентационных мероприятий различных форматов: профтуры на предприятия, дни карьеры, тренинги, консультации и встречи с работодателями. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Кадры» и направлен на знакомство молодёжи с современным рынком труда.

На портале «Работа России» доступны более 20 сервисов: профориентация, информация о вакансиях, помощь в составлении резюме, подготовка к собеседованию. Консультации можно получить в любом кадровом центре региона или по бесплатному номеру 8-800-775-76-25.