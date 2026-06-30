Ночью над Саратовом взошла «клубничная» Луна

Фото: Юрия Кумакова

В ночь на 30 июня жители Саратовской области наблюдали первое летнее полнолуние, известное как «клубничная» Луна. Астроном-любитель Юрий Кумаков объяснил, что название связано с традициями североамериканских индейцев — в июне у них начинался сезон сбора дикой клубники.

По словам автора канала «Астрономия для всех», в июне на нашей широте полная Луна поднимается невысоко над горизонтом, и синие лучи рассеиваются в атмосфере, из-за чего она кажется желтоватой или даже розоватой.

Фото: подписчик канала "Астрономия для всех"

Кумаков опубликовал снимок Луны, сделанный через телескоп. Подписчики делились своими фотографиями и видео, на одном из которых заметно, как меняется цвет спутника в зависимости от высоты над горизонтом.