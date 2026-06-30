На нацпроекты за пять месяцев потратили 15,3 млрд рублей

За пять месяцев 2026 года расходы областного бюджета на реализацию национальных проектов превысили 15 миллиардов рублей. По состоянию на 1 июня исполнение составило 15,3 млрд рублей, из которых 11,7 млрд — федеральные средства. Лидирующее направление — «Инфраструктура для жизни»: 7,8 млрд рублей.

Нацпроект «Молодёжь и дети» получил 3,1 млрд, «Семья» — 2,6 млрд, «Продолжительная и активная жизнь» — 1,6 млрд. На «Эффективную и конкурентную экономику» направили 61,6 млн, на «Туризм и гостеприимство» — 60,4 млн, на «Экологическое благополучие» — 57,8 млн, на «Кадры» — 20,4 млн рублей.

Муниципалитетам перечислено 3,5 млрд рублей. Президентские нацпроекты продолжают менять жизнь региона — от дорог до образования и экологии.