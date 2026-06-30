В Краснопартизанском районе проверили качество ремонта трассы «Горный – Березово»

В Краснопартизанском районе специалисты Дирекции дорожного хозяйства проверили качество ремонта дороги «Горный – Березово». В этом году в план ремонта по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» включили два последних ненормативных участка: один в Пугачёвском районе, второй — в Краснопартизанском. Специалисты отобрали образцы асфальтогранулобетонного и асфальтобетонного слоёв, провели встречу с жителями рабочего посёлка Горный. Местные жители отметили, что дорога обеспечивает выезд на федеральную трассу, по которой можно легко добраться до Балаково.

По ремонтному участку проходит школьный маршрут «Большая Сакма – Горный», здесь расположено несколько сельскохозяйственных предприятий. Несмотря на то что ремонт ещё не завершён, время в пути уже сократилось в два раза. Это подтверждает качество проводимых работ и правильность выбранных технологий.

На участке протяжённостью 15,8 километра в Краснопартизанском районе работы выполнены на 48%. Подрядчик завершил устройство асфальтогранулобетонного слоя и на восьми километрах уложил выравнивающий слой асфальтобетона. Отобранные образцы направлены в лабораторию для испытаний. Готовность второго участка в Пугачёвском районе (5,3 км) превышает 60%. Здесь уже уложены два слоя покрытия.