В Саратовской области завершился антинаркотический месячник

В Саратовской области завершился месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Он проходил в течение июня в рамках Всероссийского месячника, приуроченного к Международному дню борьбы с наркотиками (26 июня). К мероприятиям присоединились Пугачёвский, Вольский, Озинский, Красноармейский, Марксовский, Советский, Фёдоровский, Самойловский, Базарно-Карабулакский районы и ЗАТО Светлый. В школах и пришкольных лагерях прошли беседы, викторины, акции и спортивные соревнования.

Для школьников провели занятия «Умей сказать «НЕТ!» и «Наркотики – путь в никуда», где разбирали реальные ситуации и учились противостоять давлению. В рамках акции «Мы за ЗОЖ» воспитанники участвовали в эстафетах и повторяли основы здоровья. Волонтёры и юнармейцы раздавали памятки и буклеты, а учащиеся выпускали тематические плакаты. Социальные педагоги предупредили о схемах вербовки в интернете и разъяснили риски вовлечения в противоправную деятельность.

Основная цель всех мероприятий — формирование устойчивого негативного отношения к наркомании и пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков. Информационные часы «Портал здоровья» помогли ребятам познакомиться с цифровой площадкой о ЗОЖ. Школьникам напомнили о правилах безопасного поведения в сети и порядке сообщения о противоправном контенте.