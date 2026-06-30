Радищевский музей объявил творческий конкурс зрительских интерпретаций

Радищевский музей приглашает посетителей на выставку «Картина Репина “Не ждали”» и объявляет конкурс зрительских интерпретаций. 24 июня в музее состоялась театрализованная акция: актеры театра «Грани» оживили знаменитое полотно Ильи Репина. Образы героев картины — от испуга до радости — воплотили Татьяна Разымуратова, Денис Белоусов, Татьяна Саверская, Анна Карпова и Юлия Беляева.

В рамках выставки музей предлагает посетителям не только познакомиться с произведением, но и принять участие в творческом конкурсе. Участникам предлагается внимательно рассмотреть картину и другие работы экспозиции, выбрать персонажа или сцену и воспроизвести их в пространстве выставки, зафиксировав результат на фотографии. Для участия необходимо ознакомиться с экспозицией, воспроизвести образ одного или нескольких персонажей, сделать фотографию инсценировки и направить фото на адрес priklonskayavv@radmuseumart.ru с пометкой «За эмоциями к Репину», указав имя и контактные данные.

Итоги конкурса будут подведены после завершения работы выставки. Победитель получит билет на спектакль театра «Грани». Выставка «Картина Репина “Не ждали”» открыта до 16 августа.