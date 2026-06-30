В лагере «Дельфин» прошло мероприятие «Время независимых»

В детском оздоровительном лагере «Дельфин» Ершовского района прошло профилактическое мероприятие «Время независимых» в рамках Всероссийской акции #ВремяНЕзависимых, приуроченной к Международному дню борьбы с наркотиками.

Инспектор ГДН ОМВД и представители администрации района провели беседу с подростками о важности выбора здорового образа жизни и умении сказать «нет» в сложных ситуациях.

Ребятам объяснили, что наркомания — серьёзное прогрессирующее заболевание, поражающее молодёжь. Раздали буклеты с информацией об уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В завершение дети создали коллективный плакат «Мы за здоровый образ жизни», обведя свои ладони в знак выбора здоровья и спорта.