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НовостиОбщество30 июня 2026 11:39

В лагере «Дельфин» прошло мероприятие «Время независимых»

В лагере «Дельфин» прошла профилактическая беседа с молодёжью
Источник:kp.ru

В детском оздоровительном лагере «Дельфин» Ершовского района прошло профилактическое мероприятие «Время независимых» в рамках Всероссийской акции #ВремяНЕзависимых, приуроченной к Международному дню борьбы с наркотиками.

Инспектор ГДН ОМВД и представители администрации района провели беседу с подростками о важности выбора здорового образа жизни и умении сказать «нет» в сложных ситуациях.

Ребятам объяснили, что наркомания — серьёзное прогрессирующее заболевание, поражающее молодёжь. Раздали буклеты с информацией об уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В завершение дети создали коллективный плакат «Мы за здоровый образ жизни», обведя свои ладони в знак выбора здоровья и спорта.