В Краснокутском районе на Дне поля представили 60 новых сортов

В Краснокутском районе на Дне поля, прошедшем на базе хозяйства Нурлана Таспаева, представили более 60 новых сортов и гибридов, выведенных саратовскими учёными-аграриями за последние пять лет. Из них 20 созданы на базе научного центра Юго-Востока. На демопосевах показали 65 сортов мягкой озимой пшеницы, 8 — твердой озимой пшеницы и 5 сортов ячменя. Участники смогли пообщаться с оригинаторами и заключить соглашения на приобретение семян.

Как отметила начальник отдела минсельхоза Наталья Шумкова, Саратовская область сохраняет лидерство в ПФО по сбору зерна, входит в топ-10 по России и в тройку лидеров по подсолнечнику. Это заслуга местных селекционеров. На дискуссионной площадке обсудили сортосмену, ценообразование и реализацию нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в части селекции.

На выставке представили отечественную сельхозтехнику и средства защиты растений, а также культуру многонационального Краснокутского района.