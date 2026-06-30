Трое саратовцев стали отличниками Московского военно-музыкального училища

Трое юных музыкантов из Саратовской области вошли в число лучших выпускников Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова. Торжественная церемония прошла на Соборной площади Кремля — вместе с выпускниками на плацу стояли суворовцы и воспитанницы кадетского корпуса. В этом году дипломы получили 47 человек, и только восемь из них удостоились красных дипломов — и трое из этой восьмёрки наши земляки.

Среди отличников — Наумов Матвей из Вольска (ДШИ №1), Павлов Иван из Маркса (ДШИ №1) и Слинчук Михаил из Ртищева (ДШИ им. В.В. Толкуновой). Министр культуры области Наталия Щелканова подчеркнула: «Их достижения — заслуга наших саратовских творческих преподавателей и доказательство высокого уровня подготовки в областных ДШИ». Все трое планируют продолжить образование и поступать на кафедру военных дирижёров Военного университета имени Александра Невского.

В министерстве уверены: полученные знания, исполнительское мастерство и армейская дисциплина помогут молодым музыкантам достойно нести службу и прославлять малую родину. Саратовская область вновь доказала, что её школы искусств готовят настоящих профессионалов, способных достигать высот даже на самом престижном уровне.