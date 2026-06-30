Ученые Вавиловского университета создали уникальный ферментный композитный препарат для животноводства

Фото: Вавиловский университет

Получен патент на уникальный ферментный композитный препарат. Разработка принадлежит ученым института биотехнологии Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова (ФГБОУ ВО Вавиловский университет) Хапцеву З.Ю., Неповинных Н.В. и Спиряхиной Т.В. и выполнена в рамках стратегического проекта «Сельскохозяйственная биотехнология» федеральной программы «Приоритет-2030».

Фото: Вавиловский университет

Как это работает?

- Повышение усвояемости белка. Протеаза расщепляет трудноперевариваемые фракции протеина. Это позволяет снизить питательность рациона по сырому протеину без потери продуктивности, заменяя дорогостоящий соевый шрот более дешевыми компонентами.

- Сорбция микотоксинов. В зерне часто заводятся микроскопические грибки, выделяющие яды (микотоксины). От них страдает печень, падает иммунитет. Ученые добавили в препарат глауконит — природный минерал, который как губка впитывает в себя значительную часть этих токсинов и выводит из организма. Глауконит обладает высокой сорбционной способностью, связывая и выводя из организма токсины микроскопических грибов, которые наносят колоссальный экономический ущерб (в РФ потери от контаминации зерна достигают 25 млрд рублей в год, в мире — $16 млрд).

«Мы получаем эффект «два в одном»: повышение переваримости белка для роста мышечной массы и одновременную защиту печени животного от токсинов, что напрямую снижает себестоимость продукции. При этом это не лабораторный образец, а продукт, готовый к промышленному внедрению», — комментирует один из авторов разработки Заур Хапцев.

Принципиально важно, что производство базируется на реально действующем промышленном предприятии по добыче и переработке глауконита, с которым у университета заключен договор. Композиция абсолютно безопасна (4 класс токсичности) и легко вводится в рацион как с водой, так и с кормом.

В настоящее время ученые продолжают исследования, направленные на поиск микроорганизмов, способных деградировать те виды микотоксинов, которые не поддаются сорбции.