Саратовские железнодорожники приняли участие в Волжском зерновом экономическом форуме «Золото Поволжья»

Фото: ПривЖД

Сотрудники Приволжской железной дороги приняли участие в Волжском зерновом экономическом форуме «Золото Поволжья», состоявшемся в Саратове. Это мероприятие собрало более 200 участников, включая сельхозтоваропроизводителей из Приволжских регионов, представителей торговых компаний из Ирана, Китая, Индии, стран Ближнего Востока и СНГ, а также российских и зарубежных экспедиторских и транспортных организаций.

На форуме сотрудники ПривЖД рассказали о преимуществах перевозки сельскохозяйственной продукции по железной дороге, в том числе в рамках транспортных коридоров «Север – Юг» и «Запад – Восток», проходящих через Приволжскую магистраль. В частности, участников проинформировали о возможностях холдинга ОАО «РЖД», связанных с грузопереработкой, тарированием, накоплением, хранением и формированием необходимых партий груза. В Саратовской области соответствующие услуги оказываются на грузовых терминалах, расположенных на станциях Балаково, Трофимовский-2, Саратов-2 и Анисовка. С начала 2026 года на них было переработано более 30 тыс. зерновых и зернобобовых грузов, а также более 10 тыс. тонн удобрений.

Также в рамках форума прошли экспертные сессии, на которых обсуждались актуальные вопросы экспорта сельхозпродукции, включая создание новых логистических цепочек и развитие агрологистической инфраструктуры. Участники форума отметили важность межрегиональной кооперации для успешного выхода на новые рынки и повышения конкурентоспособности российской продукции.