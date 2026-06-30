Жителей Саратовской области приглашают вступить в народную дружину

ГУ МВД России по Саратовской области объявило набор в ряды народных дружинников. Участие в работе дружины добровольное.

Совместно с полицейскими дружинники патрулируют улицы, помогают поддерживать общественный порядок и проводят профилактическую работу с населением.

Вступить в народную дружину могут граждане старше 18 лет, способные по состоянию здоровья и личным качествам выполнять задачи по охране правопорядка. При этом кандидаты не должны иметь непогашенную судимость или быть признанными недееспособными.

Для дружинников предусмотрены меры поддержки, включая материальное стимулирование, личное страхование и ряд льгот.

Подробности о порядке вступления и социальных гарантиях можно узнать на сайте ГУ МВД по Саратовской области или по телефонам: 8 (8452) 74-13-87 и 74-11-08.