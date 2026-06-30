С 1 июля в Саратовской области начинается охота на сурка и дикого кабана

Фото: МинИнформ 64 Z

С 1 июля в Саратовской области начинается охотничий сезон на сурка и дикого кабана. В первый день лета откроется охота на этих животных. Сроки добычи кабана в общедоступных охотничьих угодьях установлены до 31 января, а в закрепленных – до 28 февраля. Охотники, получившие соответствующее разрешение, могут сами выбрать два периода продолжительностью до 30 дней суммарно в течение всего сезона. Охота на сурка будет разрешена до конца августа.

Важно отметить, что к получению разрешений на добычу кабанов и сурков были допущены охотники, чьи номера заявок были выбраны в ходе жеребьевок, состоявшихся 18 и 22 июня. Также к участию в розыгрыше разрешений привлекались те, кто занимался биотехническими мероприятиями.

Глава регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александр Гаврилов пояснил, что традиционно была проведена жеребьевка для определения порядка рассмотрения заявок на добычу копытных и сурков. В текущем году, благодаря увеличению объемов планируемой добычи, в жеребьевке смогли принять участие большее количество охотников, что, соответственно, повысило процент успешно получивших право на разрешение.

Выдача разрешений, стартовавшая 23 июня, продолжается. Заявки на получение разрешений на добычу сурка и кабана принимаются до 10 июля.