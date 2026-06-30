Мария Усова приняла участие во встрече "Женского движения Единой России" с Валентиной Матвиенко

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Накануне, на встрече активисток «Женского движения Единой России» с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая прошла в Центральном исполкоме партии, обсуждались важные инициативы для новой Народной программы. Депутат Саратовской областной Думы Мария Усова поделилась своими впечатлениями от участия в этом значимом мероприятии.

Мария Викторовна отметила, что Валентина Матвиенко подчеркнула важность справедливости, честности и доверия в современном обществе. Глава Совфеда подчеркнула, что женщины, обладая такими качествами, как ответственность и милосердие, способны стать проводниками позитивных перемен. Также было акцентировано внимание на необходимости увеличения числа талантливых женщин-лидеров в органах власти.

На встрече также обсуждалась поддержка участников специальной военной операции (СВО) и их семей. В частности, была озвучена инициатива о засчитывании «воинского стажа» вернувшимся с СВО бойцам в стаж государственной и муниципальной службы, что может значительно улучшить положение ветеранов .

Координатор проекта «Женское движение Единой России» Наталия Полуянова отметила важность сохранения женского взгляда на государственное управление и предложила делиться успешными региональными практиками, которые могут быть масштабированы на федеральном уровне.

На встречу были приглашены выдающиеся женщины, среди которых Герой России Людмила Болилая, проведшая два года в зоне СВО. Она активно поддерживает бойцов и делится своим опытом. Валентина Матвиенко выразила благодарность всем женщинам, работающим в тылу и на фронте, подчеркивая их важную роль в поддержке и помощи.

Мария Усова сообщила: "Встреча стала платформой для обмена идеями и инициативами, направленными на улучшение социальной политики, здравоохранения и демографии, а также на поддержку тех, кто защищает страну".