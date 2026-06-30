«Продают квартиры в домах, которых не будет»: жители саратовского «Авиатора» отнесли подписи руководству следственного комитета и прокуратуры

В обращении подчеркивается, что местная власть и депутаты не остаются в стороне и пытаются помочь микрорайону

Активисты микрорайона «Авиатор» передали коллективное обращение в региональные следственные и надзорные органы. Собранные жителями подписи направлены на имя недавно назначенного прокурора Саратовской области Романа Пантелеева и руководителя СУ СК по Саратовской области Дмитрия Костина.

Активисты просят председателя СК РФ Александра Бастрыкина вмешаться в ситуацию со строительством двух 25-этажных домов компанией «УМ-24», предотвратить коллапс инфраструктуры и не допустить появления в регионе новых обманутых дольщиков.

Как отмечается в обращении, возведение двух высоток (а это почти 3 000 новых квартир) грозит микрорайону социальной катастрофой. В «Авиаторе» уже дворы перегружены автомобилями, а социальная инфраструктура не рассчитана на такой приток населения. Жители подчеркивают: застройщик намеренно ищет лазейки ради прибыли, игнорируя прямой законодательный запрет на строительство жилья без социальной инфраструктуры.

Главное опасение активистов связано с тем, что, по словам жителей, компания продолжает продавать квартиры в домах, законность которых прямо сейчас оспаривается в судах, а прокуратура выступает против данного строительства.

«С людей берут деньги за несуществующее жильё в несуществующем доме. Люди вкладывают свои сбережения, берут кредиты и ипотеку - ради квартир, которых никогда не будет», - говорится в тексте письма.

В обращении подчеркивается, что местная власть и депутаты не остаются в стороне и пытаются помочь микрорайону, однако застройщик продолжает продавливать свои интересы и создавать социальную напряженность.

В переданном в ведомства документе жители выдвигают три ключевые просьбы к силовому блоку:

Взять расследование ситуации вокруг застройки «Авиатора» под личный контроль.

Принять срочные меры, чтобы лица, собирающие деньги с граждан, не смогли вывести средства и покинуть страну.

Оказать помощь в возврате средств тем покупателям, которые уже приобрели квартиры, не зная о юридических проблемах объекта.

«За нами – тысячи жителей Авиатора. Мы хотим одного: жить в нормальных условиях и быть уверенными, что закон защищает людей, а не тех, кто на них наживается», — резюмируют авторы обращения.