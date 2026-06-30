АО СК «РСХБ-Страхование» выплатило более 32 млн рублей за пострадавшее от воздействия стихийного явления имущество агропредприятию в Пензенской области

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АО СК «РСХБ-Страхование» осуществило страховую выплату в размере более 32 млн рублей по договору страхования имущества агропредприятию в Пензенской области.

Обильный снегопад, наблюдавшийся в конце декабря 2025 года и в начале января 2026 года на территории Пензенской области, привел к формированию высокого снежного покрова на крыше двух каркасных тентовых складов для хранения готовой продукции, что стало причиной повреждения нескольких пролетов кровли строений.

Конструктивные элементы здания были застрахованы от стихийных бедствий, пожаров, противоправных действий третьих лиц, механических повреждений и других рисков.

Рассмотрев предоставленные страхователем документы, АО СК «РСХБ-Страхование» признало случай страховым и выплатило более 32 млн рублей в соответствии с условиями договора.

«Реализация рисков природного характера связана с возникновением значительных финансовых потерь для предприятий и может стать причиной длительного простоя производственных мощностей. Программы страхования имущества позволяют обеспечить защиту имущественных интересов сельхозтоваропроизводителей и гарантируют оперативную компенсацию финансовых потерь и сохранение производства при наступлении непредвиденных событий», - прокомментировал Сергей Стенькин, директор филиала АО СК «РСХБ-Страхование» в г. Пензе.

АО СК «РСХБ-Страхование» - страховая компания, предоставляющая услуги корпоративным и частным клиентам. Приоритетные направления деятельности - страхование рисков предприятий агропромышленного комплекса и банкострахование. Страховщик входит в состав группы компаний АО «Россельхозбанк». По данным Банка России, по итогам 2025 года компания занимает первое место в России по сельскохозяйственному страхованию. Финансовая устойчивость компании подтверждена действующим рейтингом надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне ruAA+. АО СК «РСХБ-Страхование» реализует свои продукты в 84 субъектах Российской Федерации. Уставный капитал составляет 624 млн рублей. Страховая компания осуществляет деятельность на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации (Банка России) СИ № 2947 от 23.10.2017, СЛ № 2947 от 23.10.2017, ПС № 2947 от 23.10.2017, ОС № 2947-02 от 25.12.2019, ОС № 2947-04 от 23.10.2017, ОС № 2947-05 от 23.10.2017.

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