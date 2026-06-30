«Газпром трансгаз Саратов» готовит газотранспортную систему к работе в осенне-зимний период

Фото: Газпром трансгаз Саратов

В филиалах «Газпром трансгаз Саратов» продолжается плановая подготовка производственных объектов к работе в предстоящий осенне-зимний период.

К началу холодов специалисты компании выполнят комплекс из более чем 1400 регламентных, профилактических, ремонтных и диагностических мероприятий. В их числе: ревизия, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты, диагностика и тестовые испытания основного и вспомогательного оборудования.

Фото: Газпром трансгаз Саратов

Специалисты производственных подразделений предприятия приняли участие в трех комплексах планово-предупредительных работ (ППР) ПАО «Газпром», завершив работы в установленные сроки. Кроме того, выполняется годовой план по устранению дефектов на газопроводах, выявленных по результатам внутритрубной дефектоскопии.

В рамках десяти программ технического диагностирования магистральных газопроводов и компрессорных станций по итогам первого полугодия достигнуты значимые результаты по ряду ключевых направлений. Так, на особом контроле выполнение обследования технологических отверстий на линейных частях магистральных газопроводов. В полном объеме реализованы программы диагностики тройников на компрессорных станциях и обследования емкостей сбора конденсата, а также устранены все выявленные повреждения изоляционного покрытия участков газопроводов по результатам коррозионного контроля.

Фото: Газпром трансгаз Саратов

Среди плановых работ - пополнение запаса труб, соединительных деталей, топлива, горюче-смазочных материалов, метанола, одоранта и химреагентов. Тщательному обследованию и, при необходимости ремонту и доукомплектованию, подлежит автомобильная и спецтехника.

Фото: Газпром трансгаз Саратов

«Подготовка к осенне-зимнему периоду — это комплексная системная работа, которую мы проводим заблаговременно и держим на постоянном контроле. Наша основная задача — обеспечить надежную, безопасную и бесперебойную транспортировку газа и его поставку потребителям в период повышенных сезонных нагрузок», — отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Саратов» Владимир Миронов.