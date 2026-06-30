Жители Саратовской области получили доступ к диагностике сна федерального уровня

Фото: СГМУ

Открытие на базе УКБ №1 СГМУ им. В.И. Разумовского Центра медицины сна вывело диагностические возможности региона на уровень лучших федеральных центров.

Теперь жителям доступна комплексная диагностика нарушений сна на новейшем отечественном оборудовании мирового уровня — без необходимости выезда в столичные центры.

Открытие центра стало результатом многолетней научной и клинической работы. С 2019 года в клинике действовала междисциплинарная команда неврологов, кардиологов, педиатров, стоматологов и физиков, которые совместно с учеными Саратовского госуниверситета изучала фундаментальные механизмы сна. Накопленная экспертиза позволила с 2026 года вывести консультации и обследования на поток, сделав их доступными для всех желающих.

Прием в центре ведут профильные специалисты по медицине сна — невролог, педиатр и кардиолог. В этом году в распоряжение центра поступило новое высокотехнологичное отечественное оборудование, которое позволяет проводить полисомнографические исследования на уровне мировых стандартов.

«Мы буквально видим, что происходит с головным мозгом и всем организмом пациента во время сна. Можем отследить, как меняются фазы сна, как человек дышит, есть ли храп и остановки дыхания, как сокращаются миокард и скелетные мышцы. Это дает возможность поставить точный диагноз на ранних стадиях различных болезней», — отметила заведующая детским неврологическим отделением Людмила Ивашкина.

Исследование проводится в течение одной ночи в специально оборудованной палате и не требует длительной госпитализации.