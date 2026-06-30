Почти 1,2 тыс. бойцов студенческих отрядов будут работать на ПривЖД этим летом

Фото: ПривЖД

В актовом зале управления ПривЖД в Саратове состоялось торжественное мероприятие в честь открытия Всероссийского трудового семестра студенческих отрядов. В нём участвовали 30 студентов из Саратовского филиала ПривГУПС.

Фото: ПривЖД

Всего предстоящим летом на железнодорожных предприятиях в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях будут работать 1170 бойцов студенческих отрядов. Большинство ребят (порядка 850 человек) будут трудиться в Приволжском филиале АО <ФПК> в качестве проводников пассажирских вагонов.