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НовостиОбщество30 июня 2026 7:18

Почти 1,2 тыс. бойцов студенческих отрядов будут работать на ПривЖД этим летом

Источник:kp.ru
Фото: ПривЖД

Фото: ПривЖД

В актовом зале управления ПривЖД в Саратове состоялось торжественное мероприятие в честь открытия Всероссийского трудового семестра студенческих отрядов. В нём участвовали 30 студентов из Саратовского филиала ПривГУПС.

Фото: ПривЖД

Фото: ПривЖД

Всего предстоящим летом на железнодорожных предприятиях в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях будут работать 1170 бойцов студенческих отрядов. Большинство ребят (порядка 850 человек) будут трудиться в Приволжском филиале АО <ФПК> в качестве проводников пассажирских вагонов.