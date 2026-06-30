Набережная Космонавтов преображается: от скейт-парка до велодорожки

Фото: Соцсети Вячеслава Володина

В Саратове продолжается масштабное благоустройство набережной Волги. Работы ведутся на участке от 1-го причала до моста Саратов-Энгельс, превращая это знаковое место в современное и комфортное пространство для отдыха и спорта.

Вдоль всей территории активно устанавливают новые спортивные и детские площадки, чтобы досуг был интересен для горожан всех возрастов. Одним из главных объектов, который готовится к открытию, стал скейт-парк. Его строительство находится на завершающей стадии, и совсем скоро он сможет принять первых райдеров.

Кроме того, для любителей активного образа жизни уже организована велодорожка, позволяющая безопасно передвигаться по набережной на велосипеде. Также создана уютная зона отдыха, где можно будет просто посидеть и насладиться видом на Волгу.

Этот проект комплексного благоустройства призван не только обновить инфраструктуру, но и создать новую точку притяжения для жителей и гостей города, сделав набережную главным местом для прогулок и занятий спортом.