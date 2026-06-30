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НовостиОбщество30 июня 2026 6:53

В Саратове вручили награду «Мать защитника Отечества»

В музее СВО состоялось чествование материнского подвига
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

В Саратове на площадке Музея истории специальной военной операции прошла торжественная и трогательная церемония. Матерям участников СВО, чьи сыновья проявили мужество или героически погибли при исполнении долга, вручили почетный знак

Проведение церемонии в стенах музея, среди реликвий воинской доблести, подчеркнуло глубокую связь поколений и значимость подвига, который начинается с воспитания в семье. Эта награда — не просто знак отличия, а зримое воплощение благодарности всего общества женщинам, взрастившим в своих сыновьях беззаветную любовь к Родине.

В торжественном мероприятии приняли участие представители правительства области, депутаты и общественные деятели. В своих выступлениях они подчеркнули, что величие страны куется не только силой оружия, но и великой силой материнского сердца.

Почетный знак был учрежден благотворительным фондом «Неравнодушные сердца» совместно с региональной общественной организацией «Союз отцов» как символ признания материнского вклада в защиту Отечества.