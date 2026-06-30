Жизнь без аварий: в Саратовской области меняют старые трубы на новые

Фото: Правительство Саратовской области

Под нашими ногами — целая грандиозная сеть из водопроводных труб. По ним в дома приходят вода и тепло. Но время не щадит металл: во многих городах области износ сетей достиг критической точки. Чтобы избавиться от постоянных порывов и перебоев, в Саратовской области реализуется масштабная программа модернизации коммунальных сетей, инициатором которой выступил губернатор Роман Бусаргин. Глава региона рассказал землякам о ходе работ по программе в различных районах области.

Где уже сделали, а где работа кипит?

Работы идут по всему региону, и в каждом городе свой фронт работ:

Петровск и Красный Кут. Здесь самые сложные участки уже позади. В Петровске обновили канализацию и водопроводы на центральных улицах, а в Красном Куте — ключевой водопроводный узел.

Балашов, Шиханы, Балаково. Здесь модернизация в самом разгаре. В Балашове меняют более 8 км магистралей, что обеспечит водой 10 тысяч жителей. В Шиханах на новой котельной №1 установили насосы и построили дымовую трубу. А в Балакове специалисты ведут сложнейшую замену участка трубы под руслом Судоходного канала.

Хвалынск и Пугачёв. Работы здесь идут полным ходом. В Хвалынске ремонтируют сети на центральных улицах Ленина и Советской, а в Пугачёве меняют участки протяжённостью свыше 2 км и ремонтируют очистную станцию.

Что в итоге?

В этом году планируется обновить более 80 км инженерных коммуникаций.

Это значит, что аварий станет меньше, а из крана будет течь чистая вода. Обновление инфраструктуры напрямую влияет на комфорт и качество жизни горожан, возвращая в дома стабильное тепло и уверенность в завтрашнем дне.