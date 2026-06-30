Панков обсудил ремонт университетского бассейна в Балашове с коллективом вуза

Панков: «Ремонт здания бассейна вернёт балашовцам возможность заниматься спортом в комфортных и безопасных условиях»

Депутат Госдумы Николай Панков посетил университетский бассейн в Балашове. Вместе с руководством вуза и студентами он ознакомился с ходом работ по устранению аварийной ситуации.

Напомним, ранее к Николаю Панкову обратились балашовцы с жалобой на состояние университетского плавательного бассейна на ул. Строителей. Он пользовался большой популярностью, но в связи с аварийным состоянием крыши был закрыт. Это лишило жителей и студентов Балашовского филиала СГУ возможности плавать и заниматься в различных секциях.

Депутат связался с ректором университета Алексеем Чумаченко. Совместно было принято решение обратиться в Минобрнауки РФ с просьбой о выделении средств из федерального бюджета. После переговоров в Москве просьба о выделении средств была поддержана. Сейчас аварийная ситуация устраняется собственными силами вуза. Также готовится необходимая документация, после разработки которой университет приступит к капитальному ремонту крыши бассейна.

«Ремонт здания бассейна вернёт балашовцам возможность заниматься спортом в комфортных и безопасных условиях», - отметил Николай Панков.