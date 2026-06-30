Юные таланты Саратовской области названы среди лучших военных музыкантов страны

Фото: Минкультуры Саратовской области

На Соборной площади Московского Кремля прошла торжественная церемония выпуска воспитанников Московского военно музыкального училища имени генерал лейтенанта В.М. Халилова. В торжестве также приняли участие суворовцы Московского суворовского военного ордена Почёта училища и воспитанницы Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации».

В этом году из стен военно музыкального училища вышли 47 выпускников. Восемь из них освоили программу на «отлично» и получили дипломы с отличием. Среди отличников — трое выпускников детских школ искусств Саратовской области: Наумов Матвей (ДШИ №1, г. Вольск), Павлов Иван (ДШИ №1, г. Маркс) и Слинчук Михаил (ДШИ им. В.В. Толкуновой, г. Ртищево).

- Их достижения отмечены как заслуга наших саратовских творческих преподавателей, так и доказательство высокого уровня подготовки в областных ДШИ. Саратовцы планируют продолжить музыкальное образование и профессиональную карьеру, собираются поступать на кафедру военных дирижёров Военного университета имени Александра Невского. Уверена, что полученные знания, исполнительское мастерство и дисциплина помогут молодым музыкантам успешно выступать на службе и прославлять малую родину, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

Министерство культуры Саратовской области