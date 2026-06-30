Укрепление сотрудничества: Энгельс и Новополоцк объединяют молодежь

Между Энгельсским муниципальным районом Саратовской области и белорусским городом Новополоцком достигнуты важные договоренности, направленные на укрепление двусторонних связей. Ключевым аспектом соглашения стало участие молодежи обоих регионов в совместных фестивалях и конкурсах уже в текущем году.

Основные направления взаимодействия

Переговоры стали результатом визита делегации из Энгельса в Новополоцк на прошлой неделе. В ходе встреч были представлены экономический потенциал района и его достижения, что позволило определить точки соприкосновения для будущего партнерства.

Культурный обмен: Стороны договорились о взаимном участии творческих коллективов и молодежи в местных культурных мероприятиях. Ребята из Энгельса посетят фестивали в Беларуси, а юные новополочане приедут с ответным визитом в Саратовскую область.

Экономические связи: Как отметила заместитель главы района по экономике Ирина Тимофеева, основная цель визита заключалась в установлении новых направлений взаимодействия, включая выстраивание прочных экономических связей между предприятиями двух регионов.

Социальная сфера: Представители сторон посетили социальные учреждения и промышленные предприятия, чтобы ознакомиться с опытом работы коллег и найти возможности для совместных проектов.

Создание такого открытого диалога стало возможным благодаря соглашению об установлении дружественных отношений, подписанному ранее на XII Форуме Регионов России и Беларуси. Заместитель главы района по социальной сфере Наталия Леонтьева подчеркнула общность исторической памяти и культурного кода народов, что создает прочный фундамент для реализации намеченных планов.