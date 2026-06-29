«Сокол» подписал контракт с 21-летним вратарём Тимофеем Кашинцевым

Саратовский «Сокол» объявил о первом трансферном усилении — ряды клуба пополнил 21-летний вратарь Тимофей Кашинцев. О подписании контракта сообщили сегодня в пресс-службе команды. Молодой голкипер, несмотря на возраст, уже успел сменить несколько клубов и набраться опыта в разных лигах, а теперь будет защищать ворота саратовцев.

Кашинцев — воспитанник московских грандов: начинал путь в академиях ЦСКА и «Спартака», затем играл за молодёжку «Сочи» в первенстве страны. Два сезона провёл в ивановском «Текстильщике», а осенью 2024 года дебютировал на взрослом уровне за тульский «Арсенал» в матче Кубка России. Последним клубом вратаря стал нижнекамский «Нефтехимик», где он выступал в сезоне 2025/2026.

В «Соколе» рассчитывают, что опытный, несмотря на юный возраст, страж ворот станет надёжным подспорьем в предстоящем сезоне. Сам футболист уже приступил к тренировкам в составе новой команды.