Театр «Версия» закроет сезон премьерой «Любовь – книга золотая»

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Театр «Версия» завершает свой 37-й сезон яркой премьерой — на сцене оживёт комедия Алексея Толстого «Любовь – книга золотая». Постановка обещает стать не просто лёгким развлечением, а настоящим откровением для зрителей. За внешней искромётностью и игривостью сюжета скрывается глубокий философский пласт: режиссёры превратили спектакль в серьёзный разговор о вечных ценностях, где каждый сможет найти отклик в душе.

Это приглашение к диалогу о самом главном — о непреходящей важности семьи, о поиске истинной духовности и о той хрупкой грани, которая отделяет подлинное чувство от его имитаций. Создатели спектакля уверены: зритель увидит в постановке не только мастерскую игру актёров, но и честный взгляд на отношения между людьми. «Версия» вновь доказывает, что театр может быть одновременно увлекательным и глубокомысленным.

Премьера состоится уже завтра, 30 июня, в 18:00 на сцене театра «Версия».