В Саратове состоялся региональный форум Комитета семей воинов Отечества

25-26 июня 2026 года в Саратовской области состоялся масштабный Региональный форум Комитета семей воинов Отечества (КСВО) под девизом «СЛУЖЕНИЕ, ЕДИНСТВО, ПОМОЩЬ». Мероприятие собрало более 200 человек, включая федерального руководителя Комитета, представителей органов власти Саратовской области, общественных организаций, военнослужащих и членов их семей. Форум стал важнейшей площадкой для диалога, обмена лучшими практиками и выработки совместных решений по комплексной поддержке участников специальной военной операции (СВО) и их близких.

Пленарная часть: Стратегия и единство

Торжественное открытие форума ознаменовалось выступлениями ключевых спикеров. Руководитель федерального Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова, заместитель председателя Правительства Саратовской области Сергей Егоров и руководитель регионального отделения КСВО Елена Гамидова подвели итоги проделанной работы и наметили планы на будущее.

Елена Гамидова, открывая пленарную сессию, подчеркнула значимость встречи: «Для нас это как сверка часов: возможность убедиться, что мы движемся в правильном направлении. Мы еще раз увидели, какое значение имеет наша общая работа».

В рамках пленарного заседания были затронуты вопросы комплексной реабилитации, юридической поддержки и увековечивания памяти героев. Обсуждение продолжилось на тематических круглых столах.

Программа мероприятия: от диалога к действию

Программа форума была насыщена событиями направленными на практическую помощь и живое общение:

* Выставочные экспозиции:

На площадке Техно-Парка развернулись выставки «Помню твой подвиг, родной!» и «Сталь и нежность», где через фотографии и личные вещи была показана история мужества и силы духа.

* Тематические площадки: Прошли дискуссии по вопросам психологической помощи, грантовой поддержки социальных проектов и трудоустройства ветеранов.

* Живое общение: Главной ценностью форума стала возможность для семей и активистов из всех муниципалитетов области встретиться, поделиться опытом и получить поддержку.

Визиты на ключевые объекты региона

В рамках форума делегация во главе с Юлией Белеховой посетила передовые учреждения Саратовской области, где оказывается помощь защитникам Отечества:

Центр реабилитации «Кристалл»

Основная база региона для физической и психологической реабилитации. Центр, шефство над которым взял Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, принял уже свыше 450 бойцов. Здесь с военнослужащими работают реабилитологи и тренеры по адаптивному спорту.

Энгельсский политехнический колледж

Визит в это учебное заведение продемонстрировал современный подход к подготовке кадров. «Здесь не просто обучают востребованным в жизни профессиям, здесь закладывают фундамент полезного будущего», — отметила Юлия

Центр БПЛА: Студенты не только учатся управлять беспилотниками, но и сами собирают аппараты и работают на 3D-сканерах. Эти навыки востребованы как в зоне СВО, так и в сельском хозяйстве.

Достижения: Делегация пообщалась со студентами, которые с гордостью рассказали о своих успехах, включая 5-е место на чемпионате в Калуге.

Саратовское Высшее Военное Инженерное Училище РХБЗ

Юлия Белехова встретилась с курсантами. Встреча прошла в формате живого диалога о долге, будущем и важности надежного тыла для фронта.

Военный госпиталь №428

Ознакомились с работой медицинского учреждения, где проходят лечение и восстановление военнослужащие, вручили фрукты и орехи военнослужащих находящихся на восстановлении в госпитале.

Региональный форум

«СЛУЖЕНИЕ, ЕДИНСТВО, ПОМОЩЬ» в Саратовской области стал мощным импульсом для развития системы поддержки участников СВО. Как отметила Юлия Белехова: «Проектов много, мы двигаемся дальше. Как ребята двигаются на фронте, так мы здесь, в тылу. Только вперед!».