В Саратове открылась выставка «Тайные знаки на керамике» о древних символах

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В Саратовском областном музее краеведения открылась выставка «Тайные знаки на керамике». Здесь представлены глиняные сосуды двух эпох: позднего бронзового века (срубная культура, II тыс. до н.э.) и позднего Средневековья (Золотая Орда, XIII–XIV вв.). Их отличают знаки, содержащие смыслы и знания людей тех времён. Экспонируется керамика, найденная при раскопках курганов, поселений и города Укека.

Фонды музея пополнялись находками многих саратовских и казанских археологов. Некоторые предметы представлены впервые. Керамика — не только утварь для готовки и хранения, но и носитель языка символов: круги, линии, ромбы, кресты, изображения животных и растений отражали представления древних мастеров о мире.

Посетители смогут не просто рассмотреть знаки, но и попробовать разгадать тайны далёких эпох. На выставке можно узнать, что символизировала змея, как выглядел календарь у «срубников», зачем в Орде процарапывали метки и как выглядели клейма. Ответы — на выставке «Тайные знаки на керамике» в музее краеведения.